В Венгрии обвинили Украину в координации атак на суверенитет страны

Правительство Венгрии защитит страну от нападок Украины на ее суверенитет. Об этом заявил представитель венгерского кабмина Золтан Ковач в социальной сети X.

«Перед лицом вопиющих атак на наш национальный суверенитет Венгрия продолжит <...> разоблачать любые политические силы, как иностранные, так и внутренние, работающие против нас», — написал представитель правительства Венгрии.

По словам Ковача, нападки на суверенитет Венгрии связаны с позицией Будапешта по украинскому конфликту. Представитель кабмина пояснил, что таким образом Киев мстит за отказ поставлять оружие и сопротивление внешнему давлению.

Венгрия выслала двух украинских шпионов-дипломатов

9 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что сотрудники ведомства впервые в истории разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии. Правоохранители якобы задержали двух шпионов — мужчину и женщину, в прошлом служивших в армии страны. Как рассказали в ведомстве, в том числе задачей агентов был сбор данных о ситуации в Закарпатской области и уязвимых местах региональной системы противовоздушной обороны.

В ответ на это министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что слова представителей СБУ о задержании двух шпионов, якобы работавших на Венгрию, является частью пропаганды. Глава ведомства отметил, что Будапешт сможет решить возникшую проблему после того, как получит официальную и подробную информацию.

Ранее Венгрия выслала двух украинских шпионов.