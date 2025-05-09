Украинского активиста выкинули в фонтан во время «Бессмертного полка» в Израиле

Во время проведения акции «Бессмертный полк» в Израиле участники мероприятия выкинули в фонтан украинского активиста. Об этом в пятницу, 9 мая, сообщили в издании «Голос Израиля».

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Там отметили, что украинец предпринял попытку помешать шествию. Кроме того, он обвинил собравшихся людей в том, что они «искажают память предков».

Участников акции подобное поведение мужчины не понравилось, поэтому они решили вытолкнуть активиста в фонтан, расположенный неподалеку.

Очевидцы же рассказали, что изначально весь конфликт завязался из-за того, что украинец и его спутник начали обвинять всех собравшихся на мероприятие людей.

— Вон, отсюда! Вы что пришли сюда, бандеровцы? — цитирует их слова издание.

Кроме того, отказалась посещать парад Победы на Красной площади в Москве и посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси. При этом помощник российского президента Юрий Ушаков ранее утверждал, что приглашение на парад было направлено. На мероприятии присутствовали несколько ветеранов из США.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве. В демонстрации участвовали более 10 тысяч военнослужащих.