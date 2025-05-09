Рютте высказался о членстве Украины в НАТО

НАТО не обещала Киеву членство в организации в качестве пункта мирного договора по завершению конфликта с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает ТАСС.

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«НАТО обещала Украине необратимый путь в НАТО, но мы никогда не обещали, что это будет результатом мирного соглашения», — заявил Рютте.

По его словам, членство Украины в организации является вопросом «на более долгосрочную перспективу».

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Ранее Рютте нашел способ увеличить военные расходы стран альянса до 5 процентов ВВП. План генсека состоит в том, чтобы повысить оборонные расходы с 2 до 3,5 процентов ВВП, при этом увеличив другие расходы «на безопасность» до 1,5 процента ВВП.