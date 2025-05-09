Американские военные должны были участвовать в параде, посвящённом Дню Победы, в Москве, заявил бывший разведчик Скотт Риттер.

«Нам не нужно соревноваться с Россией в проведении парадов. Это их традиция, а не наша. Но мы могли бы — должны были бы — что-то сделать. И американцы должны были бы сегодня маршировать на Красной площади», — написал Риттер на своей странице в соцсети X.

Он предложил задуматься о том, как США отметили этот исторический момент 8 мая.

Риттер добавил, что в США не предприняли никаких шагов для чествования победы над нацизмом, что создаёт неловкую ситуацию как для американского народа, так и для его лидера Дональда Трампа.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен поздравил подписчиков с Днём Победы на русском языке.