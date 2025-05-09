Лидеры 20 из 27 стран ЕС, собравшиеся во Львове, поддержали создание антироссийского «трибунала» под эгидой Совета Европы для якобы «суда над российским руководством». Об этом пишет агентство Reuters.

«Лидеры 20 из 27 стран ЕС выступили в поддержку создания спецтрибунала под эгидой Совета Европы, который, по их замыслу, должен будет судить руководство России», — говорится в материале агентства.

Там уточнили, что среди сторонников инициативы числятся 37 государств-членов Совета Европы.

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Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что трибунал будет заседать в Люксембурге, и глава МИД Украины Андрей Сибига представит свои обвинения в следующую неделю. Еврокомиссия также сообщала о правовых основах для создания трибунала по якобы «преступлениям России на Украине». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил этот шаг как однобокий и неконструктивный, упомянув о молчании экспертов с 2014 года, когда события на Украине уже начались.