Газета The Washington Post вышла с публикацией, посвященной прошедшему в Москве параду Победы. В статье отмечается, что присутствие мировых лидеров на трибуне на Красной площади ознаменовало провал попыток Запада изолировать Россию.

Автор материала отмечает, что сегодня по Красной площади проносились российские танки, ракетные установки и беспилотники. А президент России Владимир Путин, которого стремился изолировать Запад, демонстрировал свою победу, после того, как к нему присоединились не менее двух десятков мировых лидеров.

Путин назвал президента, которого любят в России

Напомним, что в Москву в эти дни приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, примьер Словакии Роберт Фицо, президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидеры постсоветских стран и многие другие.