Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага в эфире RT назвал трагедией то, что во главе Евросоюза стоят такие люди, как Кая Каллас.

Блага отметил, что европейские политики делают вид, что критикуют поездку премьера Словакии Роберта Фицо в Москву из-за конфликта на Украине. Истина в том, что эти люди лишь притворяются, будто противостоят фашизму, считает он.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о возмущении приездом Фицо в Москву на 80-летие Победы.