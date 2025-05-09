В пятницу, 9 мая, в Киеве была задержана пенсионерка, которая пыталась возложить цветы в честь Дня Победы. Украинские полицейские отреагировали на то, что пожилая женщина включила песню «День Победы», а также пришла в головном уборе с советской звездой. В Сети появились кадры задержания.

Сотрудники правоохранительных органов увезли пенсионерку в отделение. Перед этим она успела рассказать собравшимся прохожим о своем отце, воевавшем в Бресте.

На опубликованном в Telegram-канале Shot материале видно, как женщина говорит о значении праздника, общается с прохожими и полицейскими. На последних кадрах правоохранители сажают ее в полицейский автомобиль.

О самом задержании стало известно утром того же дня. Сообщается, что женщину зовут Галина Петровна. В прошлом году, в День Победы, она пришла к Вечному огню в Киеве, будучи одетой в советскую форму и пилотку. Тогда полиция составила на нее административный протокол за использование советской символики.

Несмотря на указ украинского президента Владимира Зеленского о переименовании праздника в День Европы, утром в пятницу, 9 мая, самым популярным запросом в украинском сегменте Google стал День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.