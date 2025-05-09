Во Франции пожалели, что не приехали на парад Победы в Москве
Франция должна была быть на параде Победы в Москве в знак уважения к жертвам нацизма. Такое заявление сделал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.
«Сегодня место Франции — в Москве», — написал Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети Х.
Он также подчеркнул, что Париж ошибается, допуская сближение России с Китаем, и что 9 мая должно отмечаться всеми союзниками, включая Францию.
В Кремле назвали число иностранных лидеров на параде Победы
В этом году празднование приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На параде присутствовали множество иностранных лидеров, несмотря на призывы европейских чиновников отменить визиты.