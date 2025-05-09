В Раде разгорелся очередной скандал из-за Дня Победы

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала, что обратится в СБУ из-за поздравления с Днём Победы, опубликованного в соцсетях её коллегой Максимом Бужанским. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Журналисты отметили, что Бужанский поздравил украинцев с праздником, несмотря на указ Владимира Зеленского отмечать вместо этого так называемый «День Европы».

В своей публикации депутат подчеркнул, что Великая Отечественная война является частью истории большинства украинских семей, и назвал её историей победителей.

«Подаю на этого черта в СБУ. Пусть только не отреагируют», — отметила Безуглая.

Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы вопреки указу Зеленского

Политик подчеркнула, что считает действия коллеги недопустимыми. Она добавила, что на днях Бужанский координировал голосование группы депутатов от фракции «Слуга народа» в парламенте.