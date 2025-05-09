Россияне «поздравили» Зеленского с Днем Победы

Россияне решили напомнить Владимиру Зеленскому о Дне Победы и отправили ему большое количество «подарков» в личный блог в Telegram, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, украинский политик открестился от празднования Победы СССР в Великой Отечественной войне, принял закон о праздновании на Украине так называемого «Дня Европы».

Российские пользователи мессенджера отправили Зеленскому подарки в виде красных звезд и ракет, сопроводили их надписями различного содержания. В частности, пожелали ему «Орешника до Киева».

Зеленский назвал справедливыми атаки дронов ВСУ по России перед Днем Победы

Ранее сообщалось, что лидеры европейских стран отказались посетить Украину с в «День Европы». Свой отказ они обосновали неотложными государственными делами.