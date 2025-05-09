"Путин и Си передавят Трампа и Украину": Арестович* объяснил произошедшее в Москве

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) обратил внимание на принятое совместное заявление в Москве президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином и пришел к выводу, что РФ и КНР "передавят" президента США Дональда Трампа и Украину.

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В частности Арестович отметил, что Си Цзиньпин, во время встречи в Москве, назвал Путина союзником в построении нового мирового порядка и подтвердил общую позицию по "устранению первопричин" конфликта на Украине. Кроме этого он отметил, что Россия и Китай договорились углублять отношения во всех сферах, в том числе военной, а также наращивать взаимодействие по противодействию курсу США на "двойное сдерживание" РФ и КНР.

"Это максимальная пощечина Трампу", - считает Арестович.

Экс-советник отметил, что если Трамп хотел выйти из ООН, то Путин и Си Цзиньпин не собираются отказываться от "ооно-центричного мира" и существующей архитектуры международной безопасности.

Арестович считает, что Трамп уже признал не существующей систему международных отношений, а Путин и Си Цзиньпин выступили как два консерватора, как два ключевых субъекта, которые желают ее сохранить.

В своем Телеграм-канале Арестович указал, что Трамп ничего не сможет сделать для построения своего нового мира по новым правилам ни с помощью игры тарифами, ни санкциями. Он также подчеркнул, что Путин уже не один год демонстрирует готовность к предельным решениям, а Трамп уступил даже хуситам и не имеет решения.

"К войне он не готов, санкции не остановят ядерную державу, поддержанную Китаем", - написал Арестович, добавив, что Трамп находится в нижней точке своего падения, фактически в состоянии внешнеполитической катастрофы своей изначальной стратегии.

По его словам, если для Трампа Украина - это негативный токсичный актив, то для России - это "священная рана".

"Кто кого передавит в столкновении таких позиций - вопрос очевидный", - подчеркнул Арестович.

Он предполагает, что это означает, что конфликт будет продолжаться еще долго, даже если будет объявлено временное перемирие, при этом Украина будет истощаться.

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Кроме этого Арестович не исключил, что в таких условиях на Украине скоро начнется мобилизация женщин.

* внесен в России в список террористов и экстремистов.