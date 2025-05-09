Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас оскорбил празднующих День Победы литовцев. Градоначальник посоветовал им посетить мусоровозы и мусорные контейнеры с надписью «для гвоздик, свечей и советской ностальгии», пишет РИА Новости.

Накануне власти Литвы, Латвии, Эстонии запретили самолетам премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича пролет через воздушное пространство республик в Москву.

«Для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими, мы приготовили подходящее место в городе для символов дани», — отметил Бенкускас.

Свой текст мэр сопроводил рисунком с гербом Украины.

Ранее сообщалось, что власти Германии разрешили 9 мая проукраинским демонстрантам провести акцию на советском воинском мемориале в берлинском Тиргартене.

В Испании назвали парад Победы в Москве демонстрацией силы

В ходе мероприятия прозвучали лозунги украинских националистов, сотрудничавших с гитлеровцами во Второй мировой войне.