Ynet: парад Победы в Москве стал "международной демонстрацией силы"

На Красной площади в Москве в честь 80-летия Победы над нацистской Германией прошел "грандиозный военный парад", который стал "международной демонстрацией силы". Это констатирует израильский портал Ynet.

"В этом году грандиозный парад стал международной демонстрацией силы для президента России Владимира Путина, доказав, что его страна не находится в изоляции", - пишет издание.

Портал отмечает, что в мероприятии приняли участие порядка 30 мировых лидеров во главе с председателем КНР Си Цзиньпином, "который сидел рядом с Путиным и наблюдал за маршем 11 000 солдат по Красной площади". В торжествах в Москве также участвовали президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Венесуэлы Николас Мадуро, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Кубы Мигель Диас-Канель, Палестины Махмуд Аббас, перечислил Ynet.

Кроме того, в российскую столицу также прибыли два лидера из Европы - премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич, а Израиль был представлен на уровне посла Симоны Гальперин и прислал делегацию ветеранов Второй мировой войны, продолжает портал.

Ynet также отмечает, что в параде на Красной площади приняли участие военные делегации из более чем 10 стран, в том числе египетские военнослужащие. Среди множества продемонстрированных образцов оружия и военной техники впервые широко были представлены беспилотники, обращает внимание портал.