Ynet: парад Победы в Москве стал "международной демонстрацией силы"

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На Красной площади в Москве в честь 80-летия Победы над нацистской Германией прошел "грандиозный военный парад", который стал "международной демонстрацией силы". Это констатирует израильский портал Ynet.

Ynet: парад Победы в Москве стал "международной демонстрацией силы"
© РИА Новости
"В этом году грандиозный парад стал международной демонстрацией силы для президента России Владимира Путина, доказав, что его страна не находится в изоляции", - пишет издание.

Портал отмечает, что в мероприятии приняли участие порядка 30 мировых лидеров во главе с председателем КНР Си Цзиньпином, "который сидел рядом с Путиным и наблюдал за маршем 11 000 солдат по Красной площади". В торжествах в Москве также участвовали президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Венесуэлы Николас Мадуро, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Кубы Мигель Диас-Канель, Палестины Махмуд Аббас, перечислил Ynet.

Кроме того, в российскую столицу также прибыли два лидера из Европы - премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич, а Израиль был представлен на уровне посла Симоны Гальперин и прислал делегацию ветеранов Второй мировой войны, продолжает портал.

Ynet также отмечает, что в параде на Красной площади приняли участие военные делегации из более чем 10 стран, в том числе египетские военнослужащие. Среди множества продемонстрированных образцов оружия и военной техники впервые широко были представлены беспилотники, обращает внимание портал.

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