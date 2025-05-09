Макрон заявил, что ждет от России согласия на перемирие

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп обсудили по телефону урегулирование конфликта на Украине. Французский лидер сообщил об этом в соцсети Х.

Макрон приветствовал призыв Трампа к 30-дневному прекращению огня. Он подчеркнул необходимость работать над прекращением огня «без притворства и маневров, направленных на затягивание времени».

Макрон заявил, что Украина уже согласилась на это прекращение огня и ожидает аналогичного шага от России.

«Теперь я жду, что Россия сделает то же самое. В противном случае мы будем готовы реагировать решительно, вместе со всеми европейцами и в тесной координации с США», — высказался Макрон.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сразу после выходных могут начаться «серьезные переговоры» по урегулированию конфликта на Украине.