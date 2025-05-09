Стала известна дата интронизации папы римского Льва ХIV

Интронизация папы римского Льва ХIV пройдет 18 мая. Об этом в пятницу, 9 мая, сообщили в Ватикане.

Новый Папа проведет свою первую общую аудиенцию 21 мая, передает агентство Reuters.

8 мая кардинала Роберта Фрэнсиса Прево избрали новым папой римским. Он взял имя Лев XIV и стал первым в истории главой Римско-католической церкви, который родился в США. Подробнее о нем — в материале «Вечерней Москвы».

9 мая Лев XIV провел свою первую мессу, в которой приняли участие все кардиналы-выборщики. Папа римский выразил радость от присутствия среди «дорогих братьев» и подчеркнул, что рассчитывает на их поддержку в предстоящем пути. Понтифик отметил, что в современном мире христианская вера часто воспринимается как нечто абсурдное, предназначенное для «слабых и неразумных людей». В таких условиях, добавил он, многие делают выбор в пользу технологий, денег, успеха, власти и удовольствий.

Выбор имени Лев XIV новым папой римским может указывать на его будущую политику, особенно в сфере дипломатии. Такое мнение выразил доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.