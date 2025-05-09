Врач объяснил странный след на лице Владимира Зеленского

Странная отметина на лице Владимира Зеленского является отпечатком от массажного стола, предположил врач-психиатр Василий Шуров. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее в интернете появились фото украинского лидера со странным следом на правом виске.

«Так обычно выглядит отпечаток от отверстия, если долго лежать на массажном столе лицом вниз. При отеках такая борозда будет сохраняться продолжительное время. А это человек склонный к отекам из-за употребления», — отметил Шуров.

Комментаторы в соцсетях выдвинули свои версии. Часть пользователей полагает, что красная борозда осталась после ранения или операции.

Зеленский опубликовал фото со странным следом на лице

Другие подписчики считают, что Зеленский заснул, положив голову на край стола, что и оставило след на лице.