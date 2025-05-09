Лукашенко заявил о готовности России заключить мир с Украиной

Россия готова к тому, чтобы заключить не перемирие, но мир с Украиной.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко американскому телеканалу NBC, его слова передает «БелТА».

«Президент [России Владимир] Путин вообще никому ничего не должен. Что касается перемирия, я могу сказать его словами. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому. Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить», — заявил Лукашенко.

По его словам, мир наступит, когда США смогут «разобраться» с Украиной в вопросе заключения мира, а страны Европы «встанут в строй».

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Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует входить в состав в других государств. По его словам, республика учится самым передовым технологиям. Глава государства считает, что только так, переступив через одну или две ступени, можно развиваться.