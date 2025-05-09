Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, избранный 267-м Папой Римским под именем Лев XIV, объяснил выбор своего папского имени связью с эпохой глобальных преобразований, аналогичных периоду правления его предшественника - Льва XIII.

Об этом сообщил сербский кардинал Ласло Немет, архиепископ Белграда, со ссылкой на беседу с новым понтификом. Информацию опубликовала газета La Repubblica.

По данным издания, по завершении ужина кардиналов после конклава Лев XIV отметил, что мир переживает "новую революцию", сравнимую с индустриальными изменениями рубежа XIX-XX веков, когда на престоле находился Лев XIII. Последний, чье имя при рождении было Винченцо Джоакино Раффаэле Луиджи Печчи, правил с 1878 по 1903 год и вошел в историю как автор энциклики Rerum novarum (1891), заложившей основы социальной доктрины Католической церкви.

"Мне выпала честь сидеть с ним за одним столом, и мы спросили о выборе имени. Это очень интересно, - рассказал кардинал Ласло Немет. - Он сказал, что мы живем во времена новой революции".

8 мая Лев XIV впервые выступил перед верующими в Ватикане, начав свой путь как первый американский Папа в истории Святого Престола. Его избрание уже приветствовал президент США Дональд Трамп, выразивший надежду на личную встречу.

Стала известна дата интронизации папы римского Льва ХIV

Предыдущий папа, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Он возглавлял Церковь с 2013 года, сменив Бенедикта XVI, отрекшегося от престола по состоянию здоровья.

Лев XIV обозначил, что его миссия будет сосредоточена на социальной справедливости в условиях технологических перемен, продолжая линию Франциска, который при жизни называл цифровое неравенство одной из ключевых угроз для будущих поколений.