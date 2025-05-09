В США сделали неожиданное признание после Парада Победы в Москве

Присутствие десятков мировых лидеров на параде Победы в Москве стало провалом для Запада и победой для российского руководства. Об этом пишет Washington Post.

Парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая 2025 года. Продолжительность составила порядка 80 минут.

«В пятницу, когда во время ежегодного парада в честь Дня Победы, посвященного разгрому советскими войсками нацистской Германии, по Красной площади проносятся российские танки, ракетные установки и беспилотники, президент Владимир Путин, которого стремился изолировать Запад и к которому присоединились не менее двух десятков мировых лидеров, празднует свою победу», — отметил автор статьи.

Ранее сообщалось, что на 9 мая в Москве приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Путин оценил прошедший парад в честь 80-летия Победы

Главы государств и правительств посетили столицу России с тем, чтобы принять участие в торжествах, провести встречи с официальными лицами, подписать ряд международных соглашений.