"Вон отсюда, тварь!": участники шествия "Бессмертного полка" в Израиле выбросили в фонтан проукраинского активиста
В Израиле несколько участников шествия "Бессмертного полка" вытолкали проукраинского активиста в фонтан. Об этом сообщает Телеграм-канал "Голос Израиля".
В сообщении говорится, что инцидент произошел в Хайфе 9 мая.
Судя по опубликованному видео, мужчина вышел на мероприятие с проукраинским лозунгом и обвинил собравшихся в том, что они "марают" память дедов из-за событий, происходящих на Украине.
К нему подбежал участник шествия и толкнул, после чего проукраинский активист упал в фонтан.
Когда мужчина вылез из воды одна из женщин крикнула ему на русском языке: "Вот отсюда, тварь!".
МИД РФ: акция "Бессмертный полк" состоялась более чем в 30 странах
Напомним, что в Хайфе все последние годы проходила акция "Бессмертный полк".