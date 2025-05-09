В Израиле несколько участников шествия "Бессмертного полка" вытолкали проукраинского активиста в фонтан. Об этом сообщает Телеграм-канал "Голос Израиля".

В сообщении говорится, что инцидент произошел в Хайфе 9 мая.

Судя по опубликованному видео, мужчина вышел на мероприятие с проукраинским лозунгом и обвинил собравшихся в том, что они "марают" память дедов из-за событий, происходящих на Украине.

К нему подбежал участник шествия и толкнул, после чего проукраинский активист упал в фонтан.

Когда мужчина вылез из воды одна из женщин крикнула ему на русском языке: "Вот отсюда, тварь!".

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Напомним, что в Хайфе все последние годы проходила акция "Бессмертный полк".