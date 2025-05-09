Мерц поддержал идею Трампа о перемирии на Украине

Страны — члены Европейского союза (ЕС) подготовили проект коммюнике, совпадающий с планом президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня, рассказал новый канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом пишет RT.

По данным портала, глава правительства рассказал об инициативе ЕС в ходе совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

«Есть проект коммюнике. Он по большей части совпадает с его [Трампа] предложением о 30-дневном прекращении огня», — уточнил Мерц.

Канцлер выразил надежду, что все стороны конфликта воспримут этот документ как возможность прийти через перемирие к переговорам об урегулировании на Украине.

Ранее Мерц сообщил, что провел длительные переговоры с Трампом, заверил его, что намерен поддерживать усилия для прекращения конфликта на Украине.