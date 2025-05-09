Орбан раскрыл планы ЕС об энергоресурсах России

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о планах ЕС отказаться от энергоресурсов России в обход Будапешта методом квалифицированного большинства.

«Нам нужно собрать союзников, нам нужно подготовиться юридически, действительно есть план обойти решение, основанное на единогласии, и принять его квалифицированным большинством», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, в ближайшие недели Венгрию ждёт серьёзная борьба за то, чтобы жители страны не платили за энергию в два раза больше.

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Ранее газета Financial Times сообщила о решении ЕС отложить публикацию дорожной карты по отказу от энергоносителей России.