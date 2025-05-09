Жителям Нарвы показали парад Победы на российской границе

Жители эстонского города Нарвы пришли к КПП смотреть трансляцию Парада Победы, проходившего в Москве, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Трансляцию парада в Ивангороде для жителей соседней Эстонии организуют 9 мая третий год подряд.

По данным канала, люди пришли посмотреть на торжественное мероприятие на Нарвский променад, расположенный недалеко от моста Дружбы, который соединяет две страны.

Зрителями с эстонской стороны стали не только жители Нарвы, но и гости города, и иностранцы.