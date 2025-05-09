Макрон и Туск намерены предложить новые инициативы по Украине

Власти Польши и Франции намерены предложить новые инициативы по урегулированию конфликта на Украине.

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Об этом заявил премьер республики Дональд Туск, пишет РИА Новости.

«Мы вместе с президентом Макроном будем предлагать разные инициативы для мира на Украине, для укрепления оборонных возможностей всего Евросоюза, укрепления границ, особенно восточной границы с Россией и Белоруссией», — сказал Туск.

До этого Дональд Туск призвал к «европейской мобилизации» перед лицом якобы угроз, исходящих от России Владимира Путина. По его мнению, время «беззаботного комфорта» для Европы прошло и настало время «европейской мобилизации». Если континент хочет пережить «темный час», то нужно оставаться сильными и решительными, сказал премьер Польши.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда обратился к американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой усилить давление на Россию и ее лидера Владимира Путина.