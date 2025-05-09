Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что власти Киева не отнимут у украинцев День Победы.

Заявление Медведчука было опубликовано на сайте его движения.

«Народная память хранит и то, что век нацистов, какими бы сильными и могучими они ни казались, будет временным, а конец их бесславен. На их силу всегда найдется сила, которая защитит человечество от этой чумы, вернет мир, справедливость, дружбу между народами», — подчеркнул он.

По словам политика, украинский народ нуждается в освобождении от «преступного нацистского режима» президента Украины Владимира Зеленского и возвращении «в лоно братских народов».

До этого нардеп из «Слуги народа» Бужанский поздравил украинцев с Днем Победы.