Премьер европейской страны заговорил о «нападении» России

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф утверждает, что Россия якобы может напасть на страны Северной Европы через несколько лет, и призвал готовиться к такому развитию событий.

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Его слова приводит NOS.

«Через несколько лет Россия может нарастить достаточные возможности для того, чтобы потенциально начать еще одну войну, и это запросто может быть на европейском континенте», — утверждает Схоф.

Политик также заявил, что не «хочет запугивать людей», но призвал не исключать такого сценария. Он считает, что Нидерланды с другими европейскими союзниками должны серьезно работать над тем, чтобы предотвратить «нападение».

Politico: Нидерланды готовятся к войне с Россией

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нет никакого смысла нападать на страны Европы. Он подчеркнул, что европейские власти активно запугивают население «российской угрозой» на фоне выборов.