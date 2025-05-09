Зеленский обратился с призывом к союзникам о спецтрибунале для России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европы и «друзей в мире» поддержать так называемый спецтрибунал против России. С инициативой он выступил в обращении к собравшимся во Львове главам МИД стран Евросоюза и другим делегациям, пишет «Европейская правда».

© Газета.Ru

Он утверждает, что Россия должна «понести ответственность». Зеленский подчеркнул, что новых конфликтов нельзя допустить, поэтому необходимо создать механизм, способный их предотвращать. Таковым он считает «спецтрибунал» против России.

«И сегодня, когда во Львове собрались представители более 40 стран, я призываю всю Европу и наших демократических друзей в мире оказать этому решению политическую поддержку», – подчеркнул Зеленский.

Обращение Зеленского к новому папе Льву ХIV вызвало ярость на Западе

В конце января генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства страны. Чиновник добавил, что Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».