Сийярто прокомментировал заявление Украины о задержании шпионов Венгрии

Заявление представителей Службы безопасности Украины (СБУ) о задержании двух шпионов, якобы работавших на Венгрию, является частью пропаганды.

Об этом в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на телеканале M1, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«На территории соседней страны (Украины — «Газета.Ru») ведется пропагандистская война, часто используется антивенгерская пропаганда, которая во многих случаях оказывается не имеющей под собой никаких оснований», — сказал дипломат.

В связи с этим он призвал граждан республики с осторожностью относиться к подобным заявлениям Киева.

По словам Сийярто, Будапешт сможет решить возникшую проблему после того, как получит официальную и подробную информацию. Пока соответствующие сведения не появятся в распоряжении венгерских властей, они будут расценивать сообщения СБУ как часть пропаганды.

На Украине заявили о разоблачении первой в истории страны венгерской шпионской сети

9 мая пресс-служба СБУ в Telegram-канале сообщила, что сотрудники ведомства впервые в истории Украины разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии. Правоохранители якобы задержали двух шпионов — мужчину и женщину, в прошлом служивших в армии страны. Как рассказали в ведомстве, в том числе задачей агентов был сбор данных о ситуации в Закарпатской области и уязвимых местах региональной системы противовоздушной обороны.

Ранее в Венгрии возмутились из-за плана Европейского союза по оказанию военной помощи Украине.