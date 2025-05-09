Обращение Зеленского к новому папе Льву ХIV вызвало ярость на Западе

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х оставил резкую запись, комментируя обращение Владимира Зеленского к новому Папе Римскому Льву ХIV.

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"За такое в аду есть особое место", - написал Кошкович.

Ему не понравилось, что в своем обращении Владимир Зеленский попытался перетянуть понтифика на сторону Украины в конфликте, что считается грубым нарушением протокола. Так Зеленский выразил надежду, что Ватикан окажет дальнейшую моральную и духовную поддержку усилиям Украины, направленным на "восстановление справедливости и достижение продолжительного мира".

Папа Римский Лев XIV сделал первое обращение

Напомним, что накануне префект дикастерии по делам епископов Роберт Фрэнсис Прево был избран новым, 267-м Папой Римским, после чего взял имя Льва XIV.