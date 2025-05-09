Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы вопреки указу Зеленского

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский 9 мая поздравил соотечественников с Днем Победы, несмотря на официальный отказ от праздника со стороны властей.

«Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная — это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей», — написал Бужанский в своем Telegram-канале.

Напомним, что с 2023 года, согласно указу президента Владимира Зеленского, 8 мая на Украине отмечается День памяти и победы над нацизмом, а 9 мая официально переименован в День Европы.