10 неожиданных фактов о новом папе Льве Четырнадцатом

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево, ныне известный как папа Лев XIV, стал первым папой Римским из Соединенных Штатов. Он не входил в число фаворитов, чьи кандидатуры считали вероятными в преддверии конклава по избранию нового понтифика католической церковью. И для многих он пока остается «темной лошадкой». Вот 10 вещей, которые нужно знать о Роберте Прево, который в настоящее время является папой Львом XIV.

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Роберт Прево, 69-летний уроженец Чикаго, известен как лидер с мировым опытом. Большую часть своей карьеры он провел в качестве миссионера в Южной Америке, а совсем недавно возглавлял влиятельное ватиканское управление по назначениям епископов. Его избрание, отмечает CNN, символизирует преемственность с папством покойного папы Франциска, и ожидается, что он продолжит реформы церкви, начатые Франциском, а также его усилия по борьбе с бедностью и маргинализированными слоями населения.

Вот что еще стоит знать о новом американском понтифике:

1. Он был "наименее американским» из американских кардиналов

Прево родился в Чикаго. Но в Ватикане, где он в конце концов жил и работал, его считали “наименее американским” из кардиналов США. В течение десяти лет он проработал в Перу, в Трухильо, а позже был назначен епископом Чиклайо, еще одного перуанского города, где служил с 2014 по 2023 год.

Новый папа свободно говорит по–испански и по-итальянски, что он продемонстрировал во время своего первого обращения к публике на площади Святого Петра.

2. Он пользовался большим уважением Папы Франциска

Покойный папа Франциск “уважал его и был о нем очень высокого мнения”, по словам корреспондента CNN в Ватикане Кристофера Лэмба. “Очевидно, папа Франциск что–то в нем разглядел - он видел в нем способного лидера”.

Лэмб познакомился с новым папой Львом XIV, когда тот был кардиналом, и утверждает, что встретил “очень вдумчивого и взвешенного человека”. В целом, он показался ему сдержанным.

3. Он член ордена августинцев

Папа Лев является членом религиозного ордена августинцев, который распространен по всему миру. Он возглавлял орден более десяти лет в качестве его настоятеля.

В своих первых выступлениях новый понтифик сказал, что он сын святого Августина, и он процитировал знаменитую фразу этого святого: “Для вас я епископ, с вами, в конце концов, я христианин”. Это отражает идею о том, что все люди в церковной иерархии – от руководителей до обычных прихожан – идут рука об руку.

Папа Римский Лев XIV сделал первое обращение

4. У него большой опыт руководства

Папа Франциск назначил Прево префектом епископской дикастерии, которая отвечает за оценку кандидатов в епископы и выработку рекомендаций для новых назначений. Он также занимал пост президента Папской комиссии по Латинской Америке.

“С самого раннего возраста его назначали на руководящие должности”, - отмечает Элиза Аллен, ватиканский аналитик CNN. “Он считается человеком спокойным и уравновешенным, беспристрастным и очень четко представляющим, что, по его мнению, должно быть сделано... Но он не проявляет чрезмерной настойчивости в попытках добиться этого”.

5. У него миссионерская направленность

“Я по-прежнему считаю себя миссионером. Мое призвание, как и призвание каждого христианина, - быть миссионером, проповедовать Евангелие, где бы он ни находился”, - сказал Прево в интервью Vatican News вскоре после того, как он занял руководящую должность в Риме.

Однажды в интервью он сказал, что его жизненный опыт, полученный в Перу, повлиял на него больше всего.

“Он из тех, кто, несмотря на то, что он с Запада, был бы очень внимателен к нуждам всемирной церкви, - подчеркивает ватиканский аналитик CNN Элиза Аллен. -- Мы говорим о человеке, который провел более половины своей церковной карьеры за границей в качестве миссионера в Перу”.

6. Он также является гражданином Перу

Лев XIV имеет двойное гражданство - Соединенных Штатов и Перу. Понтифик американского происхождения получил гражданство Перу в августе 2015 года, согласно Национальному миграционному реестру Перу.

Президент Перу Дина Болуарте назвала его избрание “историческим моментом для Перу и всего мира”.

7. Его папское имя отражает приверженность делу помощи бедным

Последний папа римский, принявший имя Лев, папа Лев XIII, был папой, выступавшим на стороне бедных и защищавшим интересы трудящихся, отмечает CNN.

Лев XIII, который был папой римским с 1878 по 1903 год, уделял большое внимание правам трудящихся и католической социальной доктрине, поэтому выбор этого имени для нового понтифика является убедительным заявлением.

8. Его считают центристским объединителем

Он согласен с Франциском в том, что касается руководства церковью и процесса создания более инклюзивной глобальной церкви, но ожидается, что он будет руководить как самостоятельный человек.

Ожидается, что Лев будет придерживаться более прогрессивных взглядов на социальные проблемы, такие как миграция и бедность, но в большей степени будет придерживаться умеренных взглядов на моральные аспекты католической доктрины.

Чтобы получить большинство в две трети голосов в Коллегии кардиналов, он должен был обладать широкой известностью, даже среди более умеренных или консервативных членов.

9. Он изучал математику

Роберт Прево получил степень бакалавра математики в Университете Вилланова в Пенсильвании и диплом теолога в католическом теологическом союзе Чикаго.

В конце концов его отправили в Рим изучать каноническое право, а позже он преподавал каноническое право в семинарии в Трухильо (Перу).

10. Он фанат тенниса

“Я считаю себя настоящим теннисистом-любителем”, - сказал Прево в интервью вскоре после того, как стал кардиналом. “С тех пор как я покинул Перу, у меня было мало возможностей для тренировок, поэтому я с нетерпением жду возвращения на корт”.

Он также сказал, что в свободное время любит читать, гулять и путешествовать по “новым и разнообразным местам”.