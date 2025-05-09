Сербы до сих пор помнят о правителе Российской империи Николае II и его помощи Сербии в период Первой мировой войны, что делает его самым популярным российским лидером. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил сербский историк Милан Денчич.

«Сербы помнят про императора Николая Второго, который вступился за Сербию в Первой мировой войне», - Милан Денчич историк из Сербии.

Исследователь также подчеркнул, что сама Первая мировая война занимает особое место в национальной памяти сербов и формировании их идентичности.

При этом Денчич указал, что Россию и Сербию связывают и другие исторические эпохи, о чем жители балканского государства помнят до сих пор. Он также подчеркнул, что крепкие связи способствуют современным отношениям, что показал отказ Белграда от введения санкций против России.

«Сербы хорошо помнят о русско-турецким войнах XIX века, благодаря которым многие православные народы Балканского полуострова получили независимые государства (...) Красная армия участвовала в освобождении Югославии от нацизма. Сербы благодарны России и за поддержку в вопросе Косово и Метохии, Республики Сербской и сохранении нейтралитета» - Милан Денчич историк из Сербии.

Президент Сербии высказался об ответе Евросоюзу на претензии из-за его визита в Россию

4 марта 2022 года вскоре после начала конфликта на Украине сербские активисты ряда общественно-политических объединений провели в столице страны мероприятие в поддержку России, собравшись у памятника Николаю II. Этот монумент находится через дорогу от резиденции президента Сербии, что имело особое политическое значение.