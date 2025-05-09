Лукашенко поздравил Путина с 80-й годовщиной Победы

Гордость за стойкость и мужество отцов, дедов и прадедов, спасших мир от нацистского порабощения, объединяет белорусов и россиян. Об этом заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко в послании президенту России Владимиру Путину по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Гордость за беспримерную стойкость и мужество отцов, дедов и прадедов, спасших мир от нацистского порабощения, объединяет белорусов и россиян. Священный долг каждого из нас - сделать все возможное, чтобы историческая правда и память о Великой Отечественной войне жили в веках, продолжая сплачивать два народа и обеспечивая неразрывную связь поколений, - говорится в поздравлении, распространенном пресс-службой белорусского лидера.

Первый парад в России в честь 80-й годовщины Победы прошел в Петропавловске-Камчатском

Белорусский лидер выразил уверенность в том, что вступивший в силу межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, тесное военное и военно-техническое сотрудничество будут и впредь "выступать надежной защитой от повторения страшных событий прошлого, а совместные усилия по продвижению инициативы Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке заложат основу архитектуры равной и неделимой безопасности на нашем большом континенте".

Поздравительные послания Лукашенко также направил главам стран СНГ, президенту Грузии, президенту Словакии и премьер-министру, этой страны, а также народам Украины и Молдавии.