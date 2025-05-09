Министр обороны КНДР поддержал действия РФ в защиту суверенитета

КНДР готова и впредь поддерживать и оказывать РФ помощь в действиях, направленных на обеспечение ее безопасности и суверенитета. Такое заявление сделал министр обороны республики Но Гван Чхор, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Чиновник высказался об отношениях между двумя государствами во время приема, организованного посольством Москвы в Пхеньяне по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Северная Корея продолжит неизменно поддерживать действия российских войск по защите суверенитета и территориальной целостности государства", — сказал он.

По словам министра, победа СССР в Великой Отечественной войне — это событие мирового масштаба. Но Гван Чхор подчеркнул, что оно "не только защитило достоинство и честь страны", но и внесло огромный вклад в обеспечение мира на земле. 6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что КНДР на параде Победы на Красной площади в Москве будет представлена на уровне посла. В то же время он анонсировал "одну интересную встречу", но заявил, что подробности о ней будут раскрыты чуть позже.