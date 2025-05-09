Президент США Дональд Трамп ошибочно оценивает вклад своей страны в победу во Второй мировой войне (1939 - 1945 годы). Такое мнение высказал бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй на своем YouTube-канале.

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По его словам, вклад Соединенных Штатов в разгром режима Адольфа Гитлера был ценным, доблестным и благородным, но таким великим по сравнению с вкладом, внесенным Красной Армией СССР. Галлоуэй призвал Трампа отказаться от стремления переписать историю, отметив, что если бы не советские воины, то он и многие другие люди попали бы в концентрационный лагерь или были бы сожжены.

Политик подчеркнул, что если бы не Советский Союз, то сегодня весь мир разговаривал бы по-немецки. В начале мая Трамп заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне "намного больше других стран". Кроме того, он отметил, что никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству. По словам американского лидера, США победили как в Первой, так и Второй мировых войнах. В связи с этим Трамп провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в своей стране. Он подчеркнул, что пришло время США "снова праздновать победы".