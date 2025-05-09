В Японии рассказали о «тонущем в проблемах» Зеленском

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с серьезными проблемами, в том числе во внутренней политике. На это указал профессор Сасаки Масааки в статье для японского издания Daily Shincho.

В Японии рассказали о «тонущем в проблемах» Зеленском
© ТАСС

Он отметил, что среди украинских политиков, особенно оппозиционных, растет недовольство действиями правительства. Эксперт подчеркнул, что коррупция всегда была «бичом Украины», при этом после введения военного положения ситуация в стране значительно ухудшилась.

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Помимо этого, добавил он, украинцы не желают воевать и любыми способами пытаются избежать отправки на фронт. «В итоге Владимир Зеленский увязает не только во внешних проблемах, но и во внутренних неурядицах, тонет в них, словно в болоте», — подытожил Масааки.

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