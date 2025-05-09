Трамп и Мерц договорились сотрудничать по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились о тесном сотрудничестве с целью завершения украинского конфликта.

Об этом рассказал официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, добавив, что оба лидера также договорились об урегулировании в кратчайшие сроки торговых разногласий.

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Трамп, как отмечает РИА Новости, сказал, что решительно поддержит усилия Германии с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнёрами по достижению прочного мира.

Ранее Трамп также допустил, что попросит КНР содействовать решению конфликта на Украине.

Сам Мерц между тем назвал Россию крупнейшей угрозой для европейской безопасности.