Преследовавшая Трампа прокурор попала под следствие

Преследовавшая президента Соединенных Штатов Дональда Трампа генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс сама попала под следствие. Об этом сообщает газета The Washington Post.

"Джеймс фальсифицировала банковские документы и реестры собственности для получения государственных субсидий и льготных кредитов", - утверждает директор Федерального агентства по жилищному финансированию Уильям Палт в письме генеральному прокурору Соединенных Штатов Пэм Бонди.

До того, как стать объектом расследования, Джеймс и другие генеральные прокуроры продемократических штатов подали множество исков против обеих администраций Трампа. Среди этих исков есть резонансное обвинение Trump Organization и самого Дональда Трампа в мошенничестве на на сумму в сотни миллионов долларов.

Джеймс тогда выиграла дело, однако Трамп подал апелляцию. Также Апелляционный суд в США отменил решение федерального судьи, предписывающее администрации президента восстановить сотрудников радиостанции "Голос Америки" на работе. 14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о масштабном сокращении сотрудников в семи федеральных агентствах. Среди них оказалось и Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует деятельность "Радио Свобода" и "Голос Америки".