Си Цзиньпин: Россия и Китай должны быть друзьями, закаленными, как сталь

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с журналистами после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Россия и Китай должны быть настоящими друзьями, закалёнными, как сталь.

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«Необходимо поддерживать дружбу из поколения в поколение и быть настоящими друзьями, закалёнными, как сталь», — приводит слова политика МИД КНР.

Китайский лидер подчеркнул, что великая дружба, закалённая между народами двух стран огнём и кровью, стала прочным фундаментом для высокого уровня развития двусторонних отношений.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и заявил, что рад новой встрече.

Также российский лидер заявил, что нельзя забывать потери народов России и Китая во Второй мировой войне.