Байден сделал признание о приходе Трампа к власти

Бывший президент США Джо Байден признался, что считает себя ответственным за приход к власти действующего лидера страны Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC.

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«Я принимаю на себя ответственность, потому что, видите ли, я был главным, а он одержал победу. Так что, как вы понимаете, я чувствую ответственность», — сказал Байден.

При этом он полагает, что смог бы победить Трампа, если бы не вышел из предвыборной гонки. Байден связал свое поражение с пандемией, которая, по его мнению, негативно отразилась на либеральных демократах.

В то же время он отметил, что на результаты голосования могло повлиять беспокойство избирателей по поводу безопасности границ и стоимости жизни, добавив, что чувствует вину за это, поскольку подобные опасения возникли у американцев, когда он возглавлял страну.