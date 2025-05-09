В Польше назвали возможных посредников по Украине в случае ухода США

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае прекращения посреднических усилий по Украине со стороны США их место могут занять Турция или Китай.

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Его слова приводит "Европейская правда". Сикорский подчеркнул, что Польша желает США удачи в "посреднических усилиях" по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

"Но если этот путь окажется неудачным, есть и другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы коммуникации. А потом, прежде всего, есть Китайская Народная Республика, которая как никто другой способна заставить Путина сесть за стол переговоров и смягчить его требования", - сказал Сикорский.

До этого Дональд Трамп потребовал от России и Украины 30-дневного безоговорочного прекращения огня. По его словам, "все это можно сделать очень быстро". В случае несоблюдения перемирия президент США пригрозил новыми санкциями как Москве, так и Киеву. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".