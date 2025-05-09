Трамп может значительно повысить налоги для богатых американцев

Американский президент Дональд Трамп намерен повысить подоходный налог для богатых американцев до 39,6%.

Как утверждает Bloomberg, речь идёт о гражданах США с индивидуальным доходом от $2,5 млн и американских семейных парах с общим доходом от $5 млн. Кроме того, согласно статье, американский лидер хочет отменить налоговые льготы для руководителей фондов прямых инвестиций и венчурных компаний.

Уточняется, что сегодня максимальная ставка подоходного дохода в США равняется 37%.

В Reuters ранее писали, что 73% американцев ожидают роста цен из-за новых тарифов Трампа.

В HuffPost между тем отмечали, что игра Трампа в гольф обошлась налогоплательщикам в $18 млн.