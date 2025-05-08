Зеленский заявил о готовности к 30-дневному перемирию

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к 30-дневному перемирию «хоть с сегодняшнего дня». Об этом он сообщил в Telegram-канале по итогам разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

По его словам, такое длительное прекращение огня может дать много шансов для дипломатии и будет реальным показателем движения к миру.

«Только по-настоящему. Чтобы не было ударов ракет, дронов и чтобы не было этих сотен штурмов на фронте», — отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что США могут помочь в достижении данной цели.