Вэнс назвал условие для достижения мира на Украине

Вэнс: США считают необходимым сблизить позиции РФ и Украины для достижения мира
Соединенные Штаты считают, что для достижения долгосрочного мира в конфликте на Украине необходимо добиться еще большего сближения позиций России и киевских властей.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Нам нужно сблизить стороны, чтобы добиться долгосрочного мира. Пока что мы этого еще не добились, мы продолжим работать над этим, пока не решим, что мы фактически больше не можем добиться прогресса", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.