Папа Римский Лев XIV сделал первое обращение и призвал к миру

Новоизбранный понтифик Лев XIV произнёс первое обращение и призвал к миру.

Об этом пишет Vatican News.

«И вы тоже помогайте друг другу строить мосты — диалогом, встречей, объединившись все вместе, чтобы быть одним народом, всегда пребывающим в мире», — приводит издание слова новоизбранного Папы Римского.

Кроме того, папа Лев XIV поблагодарил умершего папу Франциска, а также всех кардиналов, которые его избрали.

Ранее историк-религиовед Николай Сапелкин рассказал в беседе с RT о новом Папе Римском.

8 мая кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран новым Папой Римским.

Он взял имя Лев XIV.