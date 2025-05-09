Стефанишина: на вступление Украины в НАТО согласились все страны альянса

На вступление Украины в Североатлантический альянс согласились все страны НАТО. Об этом заявила украинская вице-премьер Ольга Стефанишина, пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.

"Членство Украины необратимо", - отметила она.

Стефанишина подчеркнула, что официально принятое решение зафиксировано в документах альянса. Летом прошлого года все страны НАТО, включая США, заявили, что "другого варианта, кроме полноправного членства Украины, не существует", добавила она. При этом в конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну не готовы взять в НАТО.

По его словам, Украина очень хочет вступить в Североатлантический альянс, так как "это решило бы много проблем".