Welt: Мерц намерен объявить в Германии ЧС из-за миграционного кризиса

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Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится ввести чрезвычайное положение на национальном уровне из-за миграционного кризиса.

Мерц намерен объявить в Германии ЧС
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Об этом пишет немецкая газета Welt.

«Фридрих Мерц выполняет своё предвыборное обещание и намерен ввести постоянный контроль на границах», — говорится в сообщении.

По данным издания, федеральное правительство планирует задействовать статью 72 Договора о функционировании ЕС.

Ранее Мерц назвал Россию крупнейшей угрозой для европейской безопасности.

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