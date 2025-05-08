Welt: Мерц намерен объявить в Германии ЧС из-за миграционного кризиса
Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится ввести чрезвычайное положение на национальном уровне из-за миграционного кризиса.
Об этом пишет немецкая газета Welt.
«Фридрих Мерц выполняет своё предвыборное обещание и намерен ввести постоянный контроль на границах», — говорится в сообщении.
По данным издания, федеральное правительство планирует задействовать статью 72 Договора о функционировании ЕС.
Ранее Мерц назвал Россию крупнейшей угрозой для европейской безопасности.