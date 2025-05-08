"Потрясающая": Трамп неожиданно отозвался об опасающейся его фон дер Ляйен

Московский Комсомолец

Президент США Дональд Трамп ответил, планирует ли он встретиться с председателем Европейской комиссии. Он назвал ее "потрясающей" и сказал, что встретиться с ней хотел бы.

"Потрясающая". Трамп неожиданно отозвался об опасающейся его фон дер Ляйен
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"Она потрясающая, правда?" - риторически спросил Трамп, после чего сказал "Она потрясающая". Затем он высказал надежду, что встреча с ней состоится.

Также он сказал, что Евросоюз хочет прийти к соглашению по торговле с США.

Фон дер Ляйен неоднократно отзывалась о Трампе критически. В апреле она говорила, что после избрания Трампа президентом США "Запада, каким его знали в прошлом, уже не существует".

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