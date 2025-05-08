Стало известно имя нового Папы Римского

Новым Папой Римским стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Об этом объявил принятой формулой "У нас есть Папа" (Habemus papam) кардинал-протодьякон Доменик Мамберти.

"У нас есть Папа - его превосходство Роберт Фрэнсис Прево, Лев XIV", - объявил он с балкона фасада Собора Святого Петра.

Новый понтифик избран на второй день конклава.

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево стал первым американцем на престоле Святого Петра. Его избрали на состоявшемся конклаве. Прево - американский кардинал с латиноамериканскими корнями, префект декастерии по делам епископов, августинец, один из последних возведенных в кардинальский сан в 2023 году. Он взял имя Лев XIV.